Россиянам рассказали о схемах обмана мошеннических турагентств

Бизнес-эксперт, мастер делового администрирования и генеральный директор ООО «Эксперты Бизнес-Планирования» Николай Журавлев 29 апреля рассказал о самых распространенных схемах обмана мошеннических турагентств.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что самой популярной схемой является создание фальшивых сайтов и аккаунтов в соцсетях, имитирующих деятельность добросовестных турагентств. Мошенники используют измененные названия и похожие логотипы, публикуя фейковые отзывы. Журавлев призвал проверять агентства на сторонних сайтах с отзывами или на тематических форумах. Также стоит убедиться в наличии контактной информации и необходимых документов.

Чрезмерная предоплата также является распространенной схемой мошенничества. В целях минимизирования рисков, стоит выбирать агентства, предоставляющие возможность оплаты частями или с гибкими условиями отмены бронирования.

По словам Журавлева, стоит избегать и слишком выгодных предложений. Мошенники могут предлагать крайне низкие цены на путешествия и туры, а затем изменить условия или вовсе исчезнуть с деньгами. Чтобы предотвратить обман, надо сравнивать стоимость на аналогичные туры у разных агентств.

В свою очередь, юрист и руководитель направления «Восточная и Юго-Восточная Европа» в иммиграционной компании Immigrant House Оксана Никитина уточнила, что недобросовестные турагентства могут обманывать, скрывая сборы и дополнительные расходы. Они занижают стоимость тура, не включая в итоговую цену визовые сборы, страховку и другие дополнительные расходы.

Никитина подчеркнула, что для предотвращения неожиданных трат необходимо внимательно изучать договор перед оплатой. Все расходы должны быть прописаны в документе. Также мошенники часто предлагают купить местные экскурсии заранее, якобы по более выгодным условиям. Однако на месте клиенты обнаруживают, что стоимость экскурсий была ниже, чем они заплатили, или что предоплаченные экскурсии недоступны.

Помимо этого, недобросовестные туроператоры предлагают поддельные авиабилеты или билеты, купленные на чужие данные. Из-за этого туристы сталкиваются с проблемами в аэропорту и не могут улететь. Поэтому при покупке авиабилетов через туроператора нежно проверять электронные билеты на наличие вашего имени и правильной информации о рейсе, добавила юрист.

Ранее, 28 апреля, в крупнейших российских банках «Известиям» рассказали, что одной из самых опасных схем мошенничества в преддверии майских праздников являются фейковые горящие туры, а также билеты на культурные мероприятия. Так, на фишинговых сайтах, в мессенджерах и соцсетях злоумышленники предлагают большие скидки. Однако в итоге, если гражданин решит воспользоваться акцией, деньги уйдут злоумышленникам, а билеты человек не получит.