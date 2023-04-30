Два мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ поселка Суземки

В результате обстрела поселка Суземки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое мирных жителей. Об этом 30 апреля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Об обстреле ВСУ поселка Суземки стало известно ранее в этот день. Как уточнил Богомаз, в результате попадания снаряда произошли пожар и разрушение жилого дома. Кроме того, один человек пострадал.

Ранее, 5 апреля, губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в Суземском районе. Тогда один человек пострадал.

В тот же день в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Его пилот был задержан, а затем арестован по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ. В отношении него проводится разбирательство, по результатам которого примут процессуальное решение.

«Известия» опубликовали кадры допроса задержанного. По словам мужчины, он якобы не знал, что летит на территорию России. Перед пилотом поставили задачу лететь на малой высоте за ведущим и фотографировать то, что он скажет. За выполненную работу ему пообещали 50 тыс. гривен (около 109 тыс. рублей). При этом украинец утверждает, что не является военным.

ВСУ предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.