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Президент Сирии призвал отказаться от доллара для развития экономики

Башар Асад: отказ от доллара даст возможность для развития экономики
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Фото: REUTERS/SANA
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Отказ от доллара в пользу юаня для межгосударственных расчетов может пойти на пользу мировому экономическому развитию. Такое мнение высказал президент Сирии Башар Асад во время встречи со спецпосланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем в субботу, 29 апреля.

«Освобождение от расчета в долларах становится необходимым. Страны БРИКС способны сыграть ключевую роль в этой сфере в дополнение к выбору китайского юаня для торговых расчетов между странами», — цитирует сирийского лидера агентство SANA.

Кроме того, Асад приветствовал возрастающее влияния Китая на глобальное сообщество и упомянул, что выстраивание нового, более актуального баланса сил может стать шагом на пути к многополярности.

Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Ранее, 27 апреля, обозреватели The Economist отметили, что многие западные фирмы уже сейчас торгуют с КНР в юанях. Кроме того, «перемещение денег по всему миру без участия США в дальнейшем упростят новые технологии цифровых платежей и цифровые валюты центральных банков».

Накануне Bloomberg написало, что Пекин продолжил дедолларизацию, расширяя использование своей валюты в трансграничных расчетах. Так, доля юаня в них достигла рекордного показателя в 48% от всех платежей.

До этого, 6 апреля, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что доллар может вскоре перестать быть ведущей мировой валютой из-за политики администрации американского президента Джо Байдена. Тогда он подчеркнул, что юань пытается вытеснить американский доллар с позиции «валюты номер один» во всем мире.

Еще в конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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