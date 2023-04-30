Три человека пострадали при стрельбе в шведском Вестеросе
Три человека пострадали в результате стрельбы в шведском Вестеросе. Об этом 29 апреля сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на источники.
«Полиция была предупреждена о стрельбе в Вестеросе. <...> По данным Aftonbladet, три человека были ранены», — говорится в материале издания.
В настоящее время пострадавшие госпитализированы.
Отмечается, что территория, где была зафиксирована стрельба, оцеплена сотрудниками полиции.
Накануне три человека стали жертвами стрельбы в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Также известно, что один человек был госпитализирован. Более подробной информации о его состоянии нет.