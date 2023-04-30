Мужчина с огнетушителем напал на сотрудников банка в ХМАО

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) мужчина забежал в отделение банка с огнетушителем в руках и угрожал сотрудникам. Об инциденте 29 апреля рассказала работник отделения в неофициальной группе города «ВКонтакте».

«Он (мужчина. — Ред.) пришел в банк с целью снять пенсию отца, но так как у отца не было с собой ни паспорта, ни телефона, то восстановить пин-код от карты не представлялось возможным. Тогда мужчина с угрозами расправы выбежал из отделения, взял огнетушитель в коридоре и забежал [в офис], замахиваясь на сотрудников банка», — написала сотрудница.

По ее словам, мужчина не стал бить девушек лишь благодаря тому, что одна из них успела включить камеру на телефоне.

Девушка также пожаловалась не бездействие полицейских в отношении буйного мужчины. Правоохранители, уточнила она, не увидели состава преступления в его действиях, но могут арестовать его на 15 суток за мелкое хулиганство.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге мужчина получил смертельное ранение после того, как открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В полиции рассказали, что поступило заявление о дебошире в одном из жилых домов по Московскому проспекту. Нарушитель сначала отказался идти на контакт с правоохранителями, а позже прострелил одному из них плечо.