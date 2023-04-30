Российская теннисистка Андреева вышла в четвертый круг турнира в Мадриде
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Мадриде.
В третьем круге Андреева обыграла Магду Линетт из Польши. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 27 минут. Андреева одержала победу в свой день рождения, ей исполнилось 16 лет.
В четвертом круге российская теннисистка встретится с белоруской Ариной Соболенко.
Призовой фонд турнира превышает €7,7 млн.
Как сообщает компания по спортивной аналитике Opta, Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента реформы турниров в 2009 году. Она занимает 194-е место в рейтинге WTA.
Андреева 26 апреля одержала первую в карьере победу на турнире WTA и стала третьей самой молодой теннисисткой с 2009 года, выигравшей матч на турнире категории WTA 1000. Выше располагаются американки Кори Гауфф и Кэтрин Картан Беллис.
Ранее, 28 января, российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в юниорском турнире Australian Open. В финальном поединке Корнеева сыграла с землячкой Миррой Андреевой. 15-летние теннисистки провели на корте 3 часа 18 минут. Счет составил 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. До решающей встречи Корнеева обошла японку Саяку Исии, Андреева — британку Рану Акуа Стойбер.
Первый раз в истории на юниорском турнире Australian Open финал разыграли две россиянки. Спортсменки выступают под нейтральным флагом.