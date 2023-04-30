Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ Брянской области

Один человек пострадал в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка Брянской области. Об этом 30 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате попадания снаряда произошли пожар и частичное разрушение одного жилого дома», — добавил он.

Отмечается, что на месте работают все оперативные службы.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории жилого дома в городе Клинцы Брянской области.

До этого, 5 апреля, Богомаз сообщил о том, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в Суземском районе Брянской области. Один человек пострадал.

Тогда же в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Его пилот был задержан, а затем арестован по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ. В отношении него проводится разбирательство, по результатам которого примут процессуальное решение.

«Известия» опубликовали кадры допроса задержанного. По словам мужчины, он якобы не знал, что летит на территорию России. Перед пилотом поставили задачу лететь на малой высоте за ведущим и фотографировать то, что он скажет. За выполненную работу ему пообещали 50 тыс. гривен (около 109 тыс. рублей). При этом украинец утверждает, что не является военным.

ВСУ предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.