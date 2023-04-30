Медведев обратился к Маску из-за блокировки поста в Twitter про Польшу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 апреля сообщил об ограничении Twitter его записи о Польше на английском и отметил в этой связи владельца соцсети — предпринимателя Илона Маска.

«Администрация Twitter ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки», — написал он в своем русскоязычном аккаунте в соцсети.

Речь идет о публикации зампреда Совбеза РФ об отсутствии смысла поддерживать дипотношения с Польшей на фоне захвата в Варшаве школы при российском посольстве. Медведев продублировал заблокированную запись на русском, английском и польском языках, написав перед этим: «И как тебе такое, @elonmusk?»

«Не вижу никакого смысла в сохранении дипломатических отношений с Польшей. Этого государства для нас существовать не должно до тех пор, пока там сплошные русофобы во власти и польские наемники на Украине», — говорится в продублированном сообщении.

Также Медведев отметил в публикации аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, который был заблокирован в январе 2021 года и разблокирован в 2022 году по решению Маска.

Позднее Медведев опубликовал еще один пост с коллажем из фотографии на фоне его первого твита, сделанного 13 лет назад, и карикатуры, высмеивающей украинское влияние на американскую политику. Зампред Совбеза РФ сопроводил коллаж подписью: «История деградации «Твиттера» с 2010-го по 2023-й».

Ранее в этот день Медведев высказал мнение, что РФ нет смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. По его словам, в руководстве страны стоят русофобы. Политик также напомнил, что на Украине действуют польские наемники.

В этот же день представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ. Они ворвались в помещения школы после отказа их впустить.

В российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы. В ведомстве рассматривают данное действие как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и посягательство на дипломатическую недвижимость России в Польше.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поведение и действия польских властей в последние годы можно назвать провокацией. Она отметила, что Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения и внутреннее законодательство.

14 апреля Медведев заявил, что в случае войны между Россией и НАТО Польша исчезнет c карты мира. Таким образом он прокомментировал слова польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Украина имеет право на «удары по России» и он не переживает в отношении войны РФ с НАТО, так как Москва проиграет.