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AFP сообщило о расследовании по делу о коррупции в филиале Auchan в РФ

AFP: во Франции идет расследование по подозрению в коррупции в подразделении Auchan в РФ
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Финансовая прокуратура Франции ведет расследование в отношении российского филиала компании Auchan, в частности в связи с подозрениями в коррупции. Об этом 29 апреля сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.

По данным агентства, расследование было начато 10 марта 2020 года «по подозрению в подкупе иностранного должностного лица, коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих нарушений».

Как сообщил журнал Challenges, обыски в рамках этого расследования были проведены в 2020 году. Следователи Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями (Oclciff) Франции с начала года заслушивали показания сотрудников и бывших работников подразделения Auchan в РФ. Согласно информации издания, цель расследования — выяснить обстоятельства в российском филиале Auchan. Оно не направлено против компании. В Auchan заявили, что компания полностью отвечает требованиям французского правосудия в этом деле.

Отмечается, что расследование было начато после публикации 6 марта статьи в газете Les Echos, в которой со ссылкой на бывшего юриста Auchan Алексея Жаркова утверждалось о наличии коррупционной схемы в российском подразделении группы. В Auchan тогда заявили, что слова Жаркова «не подкреплялись никакими доказательствами или правдивыми документами», а сам он «пытался заинтересовать прессу своей историей» после того, как в 2019 году с ним не продлили контракт.

Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин заявил в беседе с «Известиями», что на российском бизнесе Auchan вряд ли существенно скажется расследование Финансовой прокуратуры Франции по подозрению в коррупции.

«Российское подразделение сейчас финансово независимо от головного офиса. Во Франции на компанию могут наложить штраф. Если вина вообще будет доказана», — считает он.

Интересное продолжение: Auchan и Metro намерены развивать бизнес в России
Какие возможности для компаний открывает решение продолжать работать в стране

Ранее, 15 июля, в пресс-службе Auchan «Известиям» сообщили, что компания продолжает работу в России в обычном режиме и не планирует изменений ни в стратегии, ни в организации. У ритейлера есть программа по расширению производства товаров собственной торговой марки на территории РФ.

21 декабря Auchan зарегистрировала торговый знак «Родной, и всё тут». Как пояснила «Известиям» глава практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Анжелика Решетникова, компания, скорее всего, будет производить новый локальный бренд под собственной торговой маркой.

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