Карпин рассказал о претензиях к судьям в матче РПЛ со «Спартаком»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин 29 апреля прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче 25‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он посчитал неправильными решения главного судьи Кирилла Левникова.
Игрой футболистов из Ростова-на-Дону Карпин остался доволен. Он заявил, что гордится спортсменами, невзирая на результат. К судейству при этом, добавил тренер, остались вопросы.
«О чем говорил с судьями после игры? Про футбол. Главная претензия: человек идет на мяч, его сбивают, судья молчит, а на наши ворота идет атака. Вы должны об этом говорить, не я! Вам ничего за это не будет», — сказал Карпин.
Главный судья встречи Кирилл Левников после окончания матча показал наставнику ростовской команды красную карточку.
Ранее в этот день ничьей завершилась встреча футбольного клуба «Спартак» и «Ростова» на «Открытие Банк Арене» в Москве. Первый мяч забросил полузащитник гостей Александр Селява (80-я минута), а на четвертой дополнительной минуте нападающий столичной команды Александр Соболев сравнял результаты.
«Ростов», набравший 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» с 49 очками идет следом.
В составе «Спартака» выступил Александр Селихов. В качестве защитников на поле вышли капитан команды Георгий Джикия, Томаш Тавареш и Алексис Дуарте. Полузащитниками в матче были Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Мартинс Перейра и Михаил Игнатов. В нападении сыграли Квинси Промес и Александр Соболев.
Ворота «Ростова» защищал Сергей Песьяков. В защите сыграли Максим Осипенко, Андрей Лангович, Александр Сильянов и Виктор Мелехин. На позиции полузащитников сыграли Роан Тугарев, капитан команды Данил Глебов, Кирилл Щетинин и Иван Комаров. Нападающим был Николай Комличенко.