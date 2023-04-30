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Карпин рассказал о претензиях к судьям в матче РПЛ со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поговорил с судьями после матча со «Спартаком»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин 29 апреля прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче 25‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он посчитал неправильными решения главного судьи Кирилла Левникова.

Игрой футболистов из Ростова-на-Дону Карпин остался доволен. Он заявил, что гордится спортсменами, невзирая на результат. К судейству при этом, добавил тренер, остались вопросы.

«О чем говорил с судьями после игры? Про футбол. Главная претензия: человек идет на мяч, его сбивают, судья молчит, а на наши ворота идет атака. Вы должны об этом говорить, не я! Вам ничего за это не будет», — сказал Карпин.

Главный судья встречи Кирилл Левников после окончания матча показал наставнику ростовской команды красную карточку.

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Ранее в этот день ничьей завершилась встреча футбольного клуба «Спартак» и «Ростова» на «Открытие Банк Арене» в Москве. Первый мяч забросил полузащитник гостей Александр Селява (80-я минута), а на четвертой дополнительной минуте нападающий столичной команды Александр Соболев сравнял результаты.

«Ростов», набравший 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» с 49 очками идет следом.

В составе «Спартака» выступил Александр Селихов. В качестве защитников на поле вышли капитан команды Георгий Джикия, Томаш Тавареш и Алексис Дуарте. Полузащитниками в матче были Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Мартинс Перейра и Михаил Игнатов. В нападении сыграли Квинси Промес и Александр Соболев.

Ворота «Ростова» защищал Сергей Песьяков. В защите сыграли Максим Осипенко, Андрей Лангович, Александр Сильянов и Виктор Мелехин. На позиции полузащитников сыграли Роан Тугарев, капитан команды Данил Глебов, Кирилл Щетинин и Иван Комаров. Нападающим был Николай Комличенко.

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