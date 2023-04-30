Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

Минобороны РФ 30 апреля сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, гвардии ефрейтор Евгений Степанов, действуя в составе подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), выполнял задачу по обороне опорного пункта от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Прицельным огнем из личного стрелкового оружия он сковал действия противника, предпринявшего попытку обойти опорный пункт с фланга. Степанов уничтожил группу противника численностью до пяти человек, чем предотвратил прорыв обороны украинскими боевиками. Благодаря мужеству и самоотверженности военнослужащего задача по обороне опорного пункта была выполнена без потерь.

Также Минобороны отметило заслуги гвардии сержанта Андрея Васильченко, который является водителем автомобильной роты материального обеспечения ВС РФ. Он неоднократно выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов российским подразделениям на линию боевого соприкосновения. Перевозя груз, Васильченко не раз подвергался артиллерийским обстрелам, грамотно используя рельеф местности, выводил автомобиль в безопасную зону.

В ходе одного из рейсов, Васильченко обнаружил наблюдательный пункт ВСУ, о чем сообщил командованию и незамедлительно организовал вывод колонны из зоны обнаружения противника. После этого военнослужащий занял позицию и скрытно вел наблюдение за действиями боевиков.

С прибытием подкрепления наблюдательный пункт ВСУ был уничтожен. В ходе Васильченко лично уничтожил четырех украинских боевиков. Действия гвардии сержанта позволили предотвратить попадание колонны в засаду и выполнить поставленную задачу без потерь.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении потери ВСУ составили более 575 украинских боевиков и наемников.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что артиллеристы ВС РФ поразили опорный пункт украинских боевиков под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также он сообщил, что российские силы уничтожили разведгруппу ВСУ в Пологовском районе Запорожской области. Ликвидировано три боевика.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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