Президент Южной Кореи счел эффективной Вашингтонскую декларацию

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль считает Вашингтонскую декларацию более совершенным инструментом ядерного сдерживания, чем соглашения НАТО. Об этом сообщил представитель офиса главы государства Ли До Ун.

«Президент объяснил, что Вашингтонская декларация более эффективна, чем многосторонние договоренности НАТО, так как заключена «один на один», и это первый случай, когда концепция расширенного сдерживания была организована в виде письменного документа с конкретной страной, а не устного заявления», — отметил чиновник.

Ранее, 26 апреля, США и Южная Корея договорились о совместных консультациях лидеров обоих государств на случай потенциального ядерного удара со стороны КНДР. Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что на любые ядерные провокации будет дан согласованный и мощный ответ с применением всех сил альянса.

По итогам саммита была принята Вашингтонская декларация, которая предполагает создание группы по вопросам ядерного планирования.

Накануне директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сказал, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией.

До этого, 17 апреля, Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Между тем сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон 28 апреля заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи может может поставить под угрозу безопасность не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего мира.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это должно повысить возможности страны при ядерной контратаке.