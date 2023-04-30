Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 200 тыс. граждан Израиля вышли на акцию против судебной реформы
Происшествия
Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ увеличилось до двух
Мир
Президент Ирана обвинил США в нарушении безопасности на Ближнем Востоке
Мир
Радикалы попытались напасть на главу УПЦ в Киеве
Спорт
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча ЧМ по шахматам
Армия
ВС РФ пресекли установку контейнеров с химикатами на западе Артемовска
Спорт
«Спартак» и «Ростов» объявили составы команд на матч РПЛ
Мир
Экс-советник Кучмы призвал провести досрочные выборы на Украине
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Вавассори и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Общество
Жителей столичного региона предупредили о трех волнах заморозков
Общество
Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев
Мир
Рейс Париж–Ереван совершил посадку в Кишиневе из-за запрета Турции
Спорт
Международная федерация дзюдо допустила спортсменов РФ к соревнованиям

Президент Южной Кореи счел эффективной Вашингтонскую декларацию

Юн Сок Ёль: Вашингтонская декларация эффективнее соглашений НАТО
0
Фото: REUTERS/Brian Snyder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль считает Вашингтонскую декларацию более совершенным инструментом ядерного сдерживания, чем соглашения НАТО. Об этом сообщил представитель офиса главы государства Ли До Ун.

«Президент объяснил, что Вашингтонская декларация более эффективна, чем многосторонние договоренности НАТО, так как заключена «один на один», и это первый случай, когда концепция расширенного сдерживания была организована в виде письменного документа с конкретной страной, а не устного заявления», — отметил чиновник.

Ядерный подряд: о чем договорились лидеры Южной Кореи и США
И как усиление американского военного присутствия повлияет на ситуацию в регионе

Ранее, 26 апреля, США и Южная Корея договорились о совместных консультациях лидеров обоих государств на случай потенциального ядерного удара со стороны КНДР. Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что на любые ядерные провокации будет дан согласованный и мощный ответ с применением всех сил альянса.

По итогам саммита была принята Вашингтонская декларация, которая предполагает создание группы по вопросам ядерного планирования.

Накануне директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сказал, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией.

До этого, 17 апреля, Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Между тем сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон 28 апреля заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи может может поставить под угрозу безопасность не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего мира.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это должно повысить возможности страны при ядерной контратаке.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023