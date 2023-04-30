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В ООН признали провал инициативы МАГАТЭ по зоне защиты вокруг ЗАЭС

WSJ: в ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ по созданию зоны защиты вокруг ЗАЭС потерпела крах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Команда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша пришла к выводу, что инициатива Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о зоне защиты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) потерпела неудачу. Об этом 29 апреля написала газета The Wall Street Journal.

«На протяжении недель команда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорит дипломатам и другим, что они считают, что инициатива МАГАТЭ потерпела неудачу», — говорится в материале.

При этом, как отмечает газета, представители ООН с февраля 2023 года говорили о планах взять на себя соответствующую дипломатическую работу.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси объявил о разработке нового подхода к безопасности станции

Ранее, 27 апреля, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на ЗАЭС.

В этот же день Гросси призвал мировое сообщество не допустить катастрофы на ЗАЭС. Директор МАГАТЭ также отметил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать до конца 2023 года. По его словам, риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание такой зоны очень важно.

21 апреля глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией в районе ЗАЭС из-за обстрелов, которые эксперты фиксировали почти ежедневно. В тот день российские военнослужащие, защищающие Запорожскую АЭС, уничтожили более 70 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью антидроновых ружей.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 8 апреля сообщил, что шансы достичь договоренности по обеспечению безопасности ЗАЭС есть, но они невелики.

Тогда же Ульянов сказал, что Гросси не затягивает, а пытается «откалибровать» инициативу по безопасности на ЗАЭС для ускорения ее реализации.

До этого, 5 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг атомной электростанции, однако данный диалог развивается непросто.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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