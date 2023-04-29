Четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в кафе в Саратове

Четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в кафе на 1-м Станционном проезде в Саратове. Об этом 29 апреля сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

«В Городском парке в кафе «Ветерок» с высоты второго этажа выпал ребенок, ей четыре года», — написал он в своем Telegram-канале.

Костин уточнил, что у девочки черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Она доставлена реанимационной бригадой в Саратовскую областную детскую больницу ГУЗ «СОДКБ» в состоянии средней тяжести.

Накануне сообщалось, что в Оренбурге из окна на третьем этаже квартиры выпал четырехлетний мальчик. Как уточнили в региональном УМВД, инцидент произошел, когда отец мальчика спал. Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и рваной раны теменной области.

До этого, 26 апреля, в Волжском (Волгоградская область) суд вынес приговор в отношении 41-летней женщины, чей сын выпал из окна. Следователи установили, что еще в феврале женщина оставила ребенка одного дома и отправилась с подругой в бар. Мальчик забрался на подоконник, открыл окно и пытался звать маму.