Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 29 апреля заявил, что на Украине следует провести досрочные выборы из-за неспособности президента Владимира Зеленского справиться со стоящими перед ним задачами.

«Вы (Зеленский. — Ред.) не можете решать задачи по защите Украины, ее народа — значит, надо отменять военное положение, создавать временное правительство, надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей», — сказал эксперт на своем YouTube-канале.

Соскин считает, что киевский режим показал собственную некомпетентность при попытке организовать контрнаступление. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы с системами противоракетной обороны.

Как отметил Соскин, Зеленский сосредоточил свою политику на борьбе с инакомыслящими, игнорируя интересы простых украинцев.

Накануне обозреватель National Review Бобби Миллер заявил, что Зеленский может лишиться поддержки со стороны США после 2024 года. Он не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки.

22 апреля Соскин предрек, что Зеленского ждут проблемы в случае провала контрнаступления. Судя по источникам, у Украины даже нет возможности для проведения контрнаступления — западных поставок не хватает для противостояния ВС РФ.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 16 апреля заявил, что Зеленский переживает сложные времена из-за запрета на ввоз производимого в стране зерна в Польшу и Венгрию, а также сообщений о присвоении им крупной суммы из американской помощи.

14 апреля экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что украинские боевики хотят ликвидировать Зеленского из-за его предательства. По его словам, в соцсетях распространяются ролики, на которых украинские солдаты обсуждают текущую обстановку и критикуют руководство страны.

Газета The Washington Post 13 апреля написала, что в США опасаются, что украинцы могут разочароваться в руководстве своей страны из-за продолжающегося военного конфликта.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер 12 апреля заявил, что Зеленский представляет угрозу не только для своей страны, но и для безопасности всего мира.

11 апреля Соскин выразил мнение, что Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой политический курс. По его словам, киевский режим фактически узурпировал власть, совершая антиконституционные действия. Соскин полагает, что украинский лидер допустил ошибки по многим направлениям, включая военную и международную повестку.

В этот же день украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве интересов страны. Он напомнил, что тот в своей инаугурационной речи обещал украинцам прекратить конфликт в Донбассе.

7 апреля экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, стране нужен другой лидер, потому что Зеленский не смог победить коррупцию.

Депутат Госдумы Валерий Селезнев 29 марта заявил, что Зеленский понимает, что, не показав Западу результаты на поле боя, может лишиться своей должности. По его мнению, президент Украины чувствует настроение своих партнеров и, скорее всего, слышит от них прямые условия: либо Зеленский показывает результаты своей деятельности, либо Запад сокращает объем помощи и призывает к диалогу с РФ.

19 марта Соскин предупредил Зеленского о возможности импичмента из-за его деятельности на посту. По мнению Соскина, скрываться от ответственности за принятие незаконных указов за военным положением не получится. Лидеру страны придется выполнить обещания.

Также Соскин 3 марта призвал Зеленского уйти в отставку. По его словам, президент Украины не способен обеспечить контроль над ситуацией в стране. В частности, он обратил внимание на сложные условия жизни и на то, что администрация Зеленского продолжает наживаться на своих гражданах.

До этого, 27 февраля, газета Politico писала, что на Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес Зеленского. По данным авторов материала, оппозиционные политики всё чаще обвиняют главу государства в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления.