Шесть человек пострадали в ДТП на Кубани вблизи ВДЦ «Орленок»
Три легковых автомобиля попали в ДТП на автомобильной дороге «Джубга — Сочи» вблизи Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Орленок», пострадали шесть человек. Об этом 29 апреля говорится Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Легковушки столкнулись в 17:20. Как полагают в полиции, водитель, мужчина 1981 года рождения, за рулем Mercedes допустил занос транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Transit, который от удара влетел в Lada Largus.
«В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля Mercedes и 3 пассажира автомобиля Lada Largus», — уточнили в главке МВД.
Ранее, 26 апреля, на Кубани пожилой мужчина погиб в ДТП с грузовиком и иномарками. Авария произошла в Усть-Лабинске.