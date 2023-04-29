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ЦПВС сообщил об авиаударе в Хомсе израильскими F-15

ЦПВС: ракеты по пригороду Хомса выпустили с израильских истребителей F-15
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Tel Aviv
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Атаковавшие окрестности сирийского города Хомс ракеты были выпущены с четырех тактических истребителей F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«29 апреля с 00:47 до 01:00 четыре тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Хомс. По данным сирийской стороны, в результате удара уничтожено четыре бензовоза, двое мирных жителей получили ранения», — сказал он в ходе брифинга.

Помимо этого, по данным ЦПВС, за сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок «Исламская партия Туркестана» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ). Три зафиксированы в провинции Алеппо, один — в провинции Идлиб и один — в провинции Латакия.

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Ранее в этот день агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии отражают атаку в небе над Хомсом.

Согласно данным минобороны Сирии, результате израильской атаки на окрестности города Хомс пострадали три мирных жителя. Кроме того, стало известно, что атака привела к тому, что загорелась заправочная станция, также сгорели несколько грузовиков и цистерн.

До этого, 9 апреля, Израиль нанес удары по военному комплексу 4-й дивизии сирийской армии, радиолокационным системам и артиллерийским позициям в ответ на ракетный обстрел Дамаском еврейского государства.

Тогда же в Сирии сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска. В свою очередь, Армия обороны Израиля в соцсетях написала о начале обстрела сирийской территории.

Между тем постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 27 апреля осудил рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства международной организации на эти действия.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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