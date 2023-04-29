Зеленский пообещал начать контрнаступление без западной авиации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать контрнаступление без истребителей F-16 американского производства. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил Telegram-канал его офиса.

По словам украинского лидера, у киевского режима нет времени, чтобы затягивать начало контрнаступления.

«Времени затягивать больше нет, поэтому мы начнем до того, как у нас появятся западные истребители», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ВСУ придется тяжело без западной авиации, Киев будет нести большие потери.

Ранее в этот день Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

После этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к полному разгрому киевского режима, а также уничтожению личного состава и техники ВСУ при контрнаступлении.

28 апреля экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не справляется со своими обязанностями и обещанное контрнаступление не готово. Он посоветовал украинцам как можно скорее уезжать из зоны боевых действий.

До этого, 26 апреля, военный аналитик Майкл Пек отметил, что в случае поставок Киеву истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов. Он напомнил, что многие аэродромы на Украине обладают слишком короткой взлетно-посадочной полосой, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.

В середине апреля замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей F-16 в случае принятия соответствующего решения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.