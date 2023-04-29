Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили об укреплении границы с РФ электроникой на $89 млн
Происшествия
Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ увеличилось до двух
Мир
Президент Ирана обвинил США в нарушении безопасности на Ближнем Востоке
Мир
Радикалы попытались напасть на главу УПЦ в Киеве
Спорт
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча ЧМ по шахматам
Спорт
«Спартак» и «Ростов» объявили составы команд на матч РПЛ
Мир
В США заподозрили Украину в намерении втянуть НАТО в конфликт с РФ
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Вавассори и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Общество
Жителей столичного региона предупредили о трех волнах заморозков
Общество
Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев
Мир
СК РФ даст правовую оценку захвату школы при российском посольстве в Варшаве
Мир
СМИ узнали о низкой поддержке жителями Венгрии политики Евросоюза
Спорт
Международная федерация дзюдо допустила спортсменов РФ к соревнованиям
Сюжет:

Радикалы попытались напасть на главу УПЦ в Киеве

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия возле Киево-Печерской лавры. Об этом 29 апреля сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Более десятка противников УПЦ окружили митрополита после службы в храме Агапита Печерского. Они пытались не позволить ему сесть в машину, а также выкрикивали «Онуфрия на обмен», «диверсанты в рясах» и другие провокационные лозунги.

Охрана монастыря и полиция смогли оттеснить толпу и предотвратить нападение на предстоятеля.

Подвели монастырь: власти Украины вновь пытались опечатать киевскую лавру
На территорию обители ввели вооруженную полицию, но верующие отстояли святыню

Ранее, 24 апреля, в результате поджога сгорел храм Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас, его задержали правоохранители.

До этого, 19 апреля, прихожане УПЦ взломали дверь опечатанного полицией помещения Киево-Печерской лавры. Там они нашли запертых монахов, взятых в заложники. Адвокат лавры Никита Чекман заявил, что действия полицейских, заперших людей в задании, незаконны.

9 апреля противники УПЦ предприняли попытку захвата собора Александра Невского в Каменце-Подольском. Они призывали приходить в собор для штурма и распространяли ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищали храм, пытались вручить повестки. Внутри собора продолжались богослужения.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023