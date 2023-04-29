Радикалы попытались напасть на главу УПЦ в Киеве

Группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия возле Киево-Печерской лавры. Об этом 29 апреля сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Более десятка противников УПЦ окружили митрополита после службы в храме Агапита Печерского. Они пытались не позволить ему сесть в машину, а также выкрикивали «Онуфрия на обмен», «диверсанты в рясах» и другие провокационные лозунги.

Охрана монастыря и полиция смогли оттеснить толпу и предотвратить нападение на предстоятеля.

Ранее, 24 апреля, в результате поджога сгорел храм Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас, его задержали правоохранители.

До этого, 19 апреля, прихожане УПЦ взломали дверь опечатанного полицией помещения Киево-Печерской лавры. Там они нашли запертых монахов, взятых в заложники. Адвокат лавры Никита Чекман заявил, что действия полицейских, заперших людей в задании, незаконны.

9 апреля противники УПЦ предприняли попытку захвата собора Александра Невского в Каменце-Подольском. Они призывали приходить в собор для штурма и распространяли ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищали храм, пытались вручить повестки. Внутри собора продолжались богослужения.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.