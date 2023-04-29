Артиллеристы РФ загнали в ловушку живую силу ВСУ под Авдеевкой

Артиллерийские расчеты Вооруженных сил (ВС) РФ загнали в ловушку личный состав одного из украинских подразделений на авдеевском направлении и уничтожили его. Об этом 29 апреля сообщает «РИА Новости».

Перемещения украинских боевиков под Авдеевкой в реальном времени отслеживали разведывательные беспилотники. Информацию передавали артиллеристам.

Используя полученные данные, российские силы нанесли по войскам противника несколько точечных ударов и вынудили их покинуть изначально занимаемые укрытия. Обстрел ВС РФ продолжали и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций.

Когда личный состав подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) занял новый блиндаж, российские разведчики скорректировали финальный удар по нему.

Ранее в субботу сообщалось, что на авдеевском направлении российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время выполнения разведывательной миссии сбил дрон ВСУ. В результате лопасти БПЛА противника были повреждены, и он упал.

До этого, 27 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что силы РФ улучшили позиции в районе Красногоровки на авдеевском направлении и расширили плацдарм в направлении железной дороги.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на позициях российских сил под Авдеевкой и увидел, как был уничтожен один из опорных пунктов боевиков. Он рассказал, что бойцы бригады «Кальмиус» ударили по опорному пункту украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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