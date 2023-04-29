Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили об укреплении границы с РФ электроникой на $89 млн
Происшествия
Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ увеличилось до двух
Мир
Президент Ирана обвинил США в нарушении безопасности на Ближнем Востоке
Мир
Радикалы попытались напасть на главу УПЦ в Киеве
Спорт
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча ЧМ по шахматам
Спорт
«Спартак» и «Ростов» объявили составы команд на матч РПЛ
Мир
В США заподозрили Украину в намерении втянуть НАТО в конфликт с РФ
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Вавассори и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Общество
Жителей столичного региона предупредили о трех волнах заморозков
Общество
Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев
Мир
СК РФ даст правовую оценку захвату школы при российском посольстве в Варшаве
Мир
СМИ узнали о низкой поддержке жителями Венгрии политики Евросоюза
Спорт
Международная федерация дзюдо допустила спортсменов РФ к соревнованиям
Сюжет:

Артиллеристы РФ загнали в ловушку живую силу ВСУ под Авдеевкой

«РИА Новости»: артиллеристы ВС РФ загнали в ловушку подразделение ВСУ на авдеевском направлении
0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артиллерийские расчеты Вооруженных сил (ВС) РФ загнали в ловушку личный состав одного из украинских подразделений на авдеевском направлении и уничтожили его. Об этом 29 апреля сообщает «РИА Новости».

Перемещения украинских боевиков под Авдеевкой в реальном времени отслеживали разведывательные беспилотники. Информацию передавали артиллеристам.

Используя полученные данные, российские силы нанесли по войскам противника несколько точечных ударов и вынудили их покинуть изначально занимаемые укрытия. Обстрел ВС РФ продолжали и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций.

Когда личный состав подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) занял новый блиндаж, российские разведчики скорректировали финальный удар по нему.

Ранее в субботу сообщалось, что на авдеевском направлении российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время выполнения разведывательной миссии сбил дрон ВСУ. В результате лопасти БПЛА противника были повреждены, и он упал.

«Любую атаку мы сможем отразить»
Пока в Донбассе идут дожди, российские и украинские войска готовятся к новым боям

До этого, 27 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что силы РФ улучшили позиции в районе Красногоровки на авдеевском направлении и расширили плацдарм в направлении железной дороги.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на позициях российских сил под Авдеевкой и увидел, как был уничтожен один из опорных пунктов боевиков. Он рассказал, что бойцы бригады «Кальмиус» ударили по опорному пункту украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023