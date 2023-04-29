Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев

Девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики РФ.

«Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родным и близким, друзьям и ученикам Юрия Николаевича. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Юрий Королев был девятикратным чемпионом мира по спортивной гимнастике и трехкратным чемпионом Европы. После завершения карьеры гимнаста он получил звание судьи международной категории. Он также занимался тренировками спортсменов. Кроме того, Королев был награжден орденом Трудового Красного Знамени.