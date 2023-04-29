В Польше заявили об укреплении границы с РФ электроникой на $89 млн

Польша усилит охрану границы с Россией с помощью электронного заграждения стоимостью $89 млн, а также подразделений пограничных войск с современным вооружением. Об этом 29 апреля заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в ходе визита в Бартошице.

По его словам, вдоль всей русско-польской границы будут установлены физические и электронные заграждения.

«Тут будут размещены современные подразделения, современное оружие. Они обеспечат усиление безопасности жителей», — цитирует премьер-министра портал wPolityce.

Моравецкий также пообещал привлечь к этому проекту сотни миллионов инвестиций.

Кроме того, на границе Польши с Россией создается электронное заграждение длиной 200 км. Оно будет включать в себя 2 тыс. столбов и 3 тыс. камер. Строительство объекта предполагается завершить до 30 сентября текущего года. Стоимость проекта составит $89 млн.

О том, что Польша начала возводить заграждения на границе с Россией, стало известно ранее, 18 апреля. По словам министра внутренних дел и администрации республики Мариуша Каминьского, предполагается возвести современное сооружение, похожее на то, которое находится на границе с Белоруссией, — с дневными и ночными камерами, а также с датчиками движения.

Строительство этой конструкции было запланировано на март этого года. Предполагалось, что электронная система на участке с Калининградской областью будет пролегать на 200-километровом участке сухопутной границы.

О планах Польши построить забор на границе с РФ стало известно еще 17 февраля 2022 года. Тогда первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что планы Варшавы — «полный бред». Он также указал, что на границе существует миграция животных, которые ходили через границу столетиями. Это, по его словам, повлияет на природу.