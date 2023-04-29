Минобороны: российские войска нанесли удар по командному составу группировки ВСУ «Херсон»

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили командный состав группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Херсон», удар был нанесен высокоточным оружием морского базирования. Об этом 29 апреля сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», — сказал он.

Конашенков обратил внимание, что удар был нанесен вечером 28 апреля. Задача, поставленная перед российскими военными, выполнена, цель достигнута, подчеркнул он.

Кроме того, в ночь на 28 апреля российской авиацией был нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, его цели достигнуты, объекты поражены, сообщал Конашенков.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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