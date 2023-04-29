Реклама
Прямой эфир
Спорт
ЦСКА на выезде обыграл грозненский «Ахмат» в матче РПЛ
Происшествия
Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ увеличилось до двух
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в массовом ДТП под Тулой
Мир
Захарова назвала провокацией захват Варшавой школы при посольстве РФ
Спорт
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча ЧМ по шахматам
Спорт
«Спартак» и «Ростов» объявили составы команд на матч РПЛ
Мир
В США заподозрили Украину в намерении втянуть НАТО в конфликт с РФ
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Вавассори и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Общество
Жителей столичного региона предупредили о трех волнах заморозков
Армия
Рогов сообщил об изменении сроков контрнаступления Украины в Запорожской области
Мир
СК РФ даст правовую оценку захвату школы при российском посольстве в Варшаве
Мир
СМИ узнали о низкой поддержке жителями Венгрии политики Евросоюза
Спорт
Международная федерация дзюдо допустила спортсменов РФ к соревнованиям
Сюжет:

Минобороны: российские войска нанесли удар по командному составу группировки ВСУ «Херсон»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили командный состав группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Херсон», удар был нанесен высокоточным оружием морского базирования. Об этом 29 апреля сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», — сказал он.

Конашенков обратил внимание, что удар был нанесен вечером 28 апреля. Задача, поставленная перед российскими военными, выполнена, цель достигнута, подчеркнул он.

Дорожная связка: ВФУ не смогли деблокировать трассу в Артемовск
С потерей города в украинской оборонительной линии образуется дыра, которую нечем заполнить, говорят эксперты

Кроме того, в ночь на 28 апреля российской авиацией был нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, его цели достигнуты, объекты поражены, сообщал Конашенков.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023