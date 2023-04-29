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Зеленский рассказал об имеющемся у него при себе пистолете

Зеленский рассказал, что всегда носит с собой пистолет
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что всегда носит с собой пистолет. Об этом он рассказал 28 апреля в опубликованном на YouTube документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова.

По словам украинского лидера, он умеет пользоваться оружием. Пистолет у него при себе на случай, если «придется отстреливаться».

«У меня есть [пистолет при себе]. Я умею [стрелять]», — сказал украинский лидер.

На вопрос журналиста, тренируется ли он в стрельбе, глава государства ответил утвердительно.

Также Зеленский рассказал, что начальник его охраны настаивал на том, что президент в условиях военного положения не должен покидать помещение, в котором живет. Однако президент Украины настоял на том, чтобы выходить на улицу и совершать поездки.

Ранее в этот день президент Украины подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся захватить Крым. Он не исключил, что конфликт может затянуться на годы или десятилетия.

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В самом Крыму перспективы контрнаступления ВСУ оценивают скептически. Как заявил «Известиям» 26 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, рубежи республики укреплены, на полуострове развернуты мощные силы противовоздушной обороны (ПВО) и Военно-воздушных сил РФ.

Тогда же бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman предположил, что у Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь в конфликте приемлемого для Запада результата.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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