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Число погибших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ увеличилось до двух

Мэр Ясиноватой Шевченко: число погибших при обстреле ВСУ увеличилось до двух
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Фото: соцсети
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Число погибших при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских военных увеличилось до двух. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

Так, из-за обстрелов погибли женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Еще двое мужчин получили ранения, их состояние не уточняется.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

В субботу Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли Ясиноватую из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Во время каждой атаки было выпущено по 10 ракет.

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В этот же день два человека получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. В Петровском районе города ранен мужчина 1989 года рождения. Также пострадала женщина, она госпитализирована, ее личность устанавливается. Кроме того, сообщалось о пострадавших в Ленинском районе.

Также 29 апреля украинские боевики за 20 минут нанесли четыре артиллерийских удара по Донецку снарядами калибра НАТО. Было выпущено 20 снарядов.

До этого, 28 апреля, украинские военные выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин уточнял, что прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания. В результате попадания снаряда в маршрутное такси в Донецке погибли семь человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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