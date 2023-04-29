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«Спартак» и «Ростов» объявили составы команд на матч РПЛ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Футбольные клубы «Спартак» и «Ростов» 29 апреля назвали свои стартовые составы на матч 25‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Так, вратарем «Спартака» выступит Александр Селихов. В качестве защитников на поле выйдут капитан команды Георгий Джикия, Томаш Тавареш и Алексис Дуарте. Полузащитниками в грядущем матче будут Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Мартинс Перейра и Михаил Игнатов. В нападении сыграют Квинси Промес и Александр Соболев.

Ворота «Ростова» будет защищать Сергей Песьяков. В защите сыграют Максим Осипенко, Андрей Лангович, Александр Сильянов и Виктор Мелехин. На позиции полузащитников сыграют Роан Тугарев, капитан команды Данил Глебов, Кирилл Щетинин и Иван Комаров. Нападающим будет Николай Комличенко.

Встреча пройдет 29 апреля на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 19:30 мск.

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Ранее в этот день столичный футбольный клуб ЦСКА на выезде обыграл грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1.

До этого, 23 апреля, матч 24-го тура между ЦСКА и «Локомотивом» закончился вничью со счетом 1:1. Таким образом, прервалась победная серия ЦСКА из пяти матчей.

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