ЦСКА победил «Ак Барс» в матче КХЛ и выиграл Кубок Гагарина

Московский хоккейный клуб (ХК) ЦСКА обыграл «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина, встреча прошла 29 апреля в Казани на «Татнефть Арене» и завершилась со счетом 3:2. Таким образом, ЦСКА завоевал второй подряд и третий в своей истории Кубок Гагарина.

Открыл счет нападающий казанцев Кирилл Петров в первом периоде. Во втором периоде в составе «Ак Барса» отличился Дмитрий Воронков.

За ЦСКА шайбы забросили Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц.

Самым ценным игроком прошедшего розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

Спортсмен провел в этом розыгрыше плей-офф 27 матчей, в которых набрал 25 очков (12 шайб + 13 передач). Хоккеист стал лучшим бомбардиром и снайпером Кубка Гагарина.

Ранее, 21 апреля, ЦСКА на домашней арене обыграл казанский «Ак Барс» и вышел вперед в серии финала плей-офф КХЛ. До этого, 19 апреля, ЦСКА в гостях обыграл «Ак Барс» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.