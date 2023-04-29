Здание бывшего завода «Самсон» загорелось в Санкт-Петербурге
Пожар возник в здании бывшего завода «Самсон» в Санкт-Петербурге. Об этом 29 апреля сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
«29 апреля в 17:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Московское ш., д. 13», — уточнили спасатели.
Горение происходит на четвертом этаже здания, площадь пожара составила 200 кв. м. В 17:49 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Информации о пострадавших нет.
Над зданием поднимаются клубы черного дыма. Огнем охвачена часть кровли.
Ранее, 18 апреля, на фанерном заводе в поселке Жешарт в Республике Коми произошел крупный пожар. Из здания были эвакуированы десятки сотрудников, пострадавших не было.