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Сюжет:

В США заподозрили Украину в намерении втянуть НАТО в конфликт с РФ

Экс-разведчик США Риттер: окружение Зеленского советует ему втянуть НАТО в конфликт с РФ
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley
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Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на опасную эскалацию, чтобы избежать поражения в конфликте с Россией. Такое мнение высказал 27 апреля бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру. Трансляция велась на YouTube-канале Гарднера.

По словам Риттера, окружение украинского президента советует ему приложить усилия, чтобы втянуть НАТО в конфликт в Донбассе. Он также отметил, что Киев уже проиграл, поэтому отчаянно ищет способ исправить ситуацию.

Экс-разведчик указал, что действия украинского руководства усиливают угрозу ядерной войны. Именно поэтому США стали чаще вмешиваться в принимаемые Киевом решения, чтобы не допустить эскалации.

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29 апреля Зеленский в интервью финскому изданию Yle подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что таким образом Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

Ранее, 26 апреля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что радикально настроенное крыло Вашингтона не прекратит поддержку Киева до тех пор, пока конфликт не дойдет до границы НАТО.

25 апреля подполковник Вооруженных сил США в отставке Тони Шаффер заявил, что Зеленский пытается добиться непосредственного вмешательства НАТО в украинский конфликт. По словам бывшего военного, украинский лидер использует тактику «беспомощной барышни», постоянно заявляя о нехватке оружия и заставляя Запад помогать Киеву еще больше.

При этом 18 апреля американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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