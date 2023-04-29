Посольство РФ заявило, что сотрудники захваченной польскими властями школы покинули здание

Администрация и учителя покинули здание школы при посольстве РФ в Варшаве, захваченное польскими властями. Об этом 29 апреля сообщил журналистам советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш.

Те, кто проживал на территории образовательного учреждения, покинули здание и переехали на другой объект российского диппредставительства в Варшаве.

«Нам дали еще семь дней на вывоз школьного имущества», — цитирует дипломата ТАСС.

Ордаш заверил, что посольство обеспечит для учеников продолжение учебного процесса.

Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции утром в субботу прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались в помещения после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы пресечь вывоз имущества.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением. Он заверил, что Москва обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы.

Как добавила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поведение и действия польских властей в последние годы можно назвать провокацией. Варшава много лет нарушает международное право, двусторонние соглашения и внутреннее законодательство, подчеркнула дипломат.

Политолог Дмитрий Солонников высказал мнение, что захват властями Польши здания школы при российском посольстве обусловлен желанием унизить Москву. Он отметил, что польской элите нужно постоянно демонстрировать свою якобы победу над Россией, поэтому они выгнали учеников из школы.