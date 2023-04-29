Мужчина погиб в результате второго обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Мирный житель погиб в результате второго за день обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских военных. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что обстрел продолжается.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Это уже второй обстрел города за сутки.

Во время первой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ясиноватой также было выпущено 10 снарядов из РСЗО. Обстрел велся из населенного пункта Ласточкино.

Также в субботу два человека получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. В Петровском районе города ранен мужчина 1989 года. Также пострадала женщина, она госпитализирована, ее личность устанавливается. Кроме того, сообщалось о пострадавших в Ленинском районе.

Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, националисты второй день обстреливают Донецк из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Огонь ведется по густонаселенным районам города.

Также 29 апреля украинские боевики за 20 минут нанесли четыре артиллерийских удара по Донецку снарядами калибра НАТО. Было выпущено 20 снарядов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.