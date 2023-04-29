Реклама
Прямой эфир
Мир
Политолог заявил о желании Варшавы унизить Москву захватом школы при посольстве РФ
Мир
Чешская баржа затонула у берегов Румынии
Мир
На референдуме в Узбекистане введут биометрическую идентификацию личности
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в массовом ДТП под Тулой
Мир
Захарова назвала провокацией захват Варшавой школы при посольстве РФ
Мир
Два человека погибли при столкновении судна с танкером у Филиппин
Мир
В ЕС сообщили о выделении Киеву €1 млрд на экстренное восстановление
Происшествия
Уничтоживший сто строений пожар под Курганом потушен
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Вавассори и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Мир
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Мир
Захваченную школу при посольстве РФ в Варшаве покинули все ее сотрудники
Мир
Политолог назвал мотивы Польши для захвата школы при посольстве РФ
Спорт
Международная федерация дзюдо допустила спортсменов РФ к соревнованиям
Сюжет:

Мужчина погиб в результате второго обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Мэр Ясиноватой Шевченко: при обстреле города со стороны ВСУ погиб мужчина
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мирный житель погиб в результате второго за день обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских военных. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что обстрел продолжается.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Это уже второй обстрел города за сутки.

«Любую атаку мы сможем отразить»
Пока в Донбассе идут дожди, российские и украинские войска готовятся к новым боям

Во время первой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ясиноватой также было выпущено 10 снарядов из РСЗО. Обстрел велся из населенного пункта Ласточкино.

Также в субботу два человека получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. В Петровском районе города ранен мужчина 1989 года. Также пострадала женщина, она госпитализирована, ее личность устанавливается. Кроме того, сообщалось о пострадавших в Ленинском районе.

Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, националисты второй день обстреливают Донецк из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Огонь ведется по густонаселенным районам города.

Также 29 апреля украинские боевики за 20 минут нанесли четыре артиллерийских удара по Донецку снарядами калибра НАТО. Было выпущено 20 снарядов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023