СК возбудил дело после гибели женщины в коллекторе в Ростове-на-Дону
Следственным управлением Следственного комитета (СК) России возбуждено уголовное дело после обнаружения тела пенсионерки в ливневом коллекторе открытого типа в Ростове-на-Дону. Об этом 29 апреля сообщили на сайте ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»), то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Следствие установит лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию системы водоотведения. Их действиям (бездействию) дадут правовую оценку.
Тело женщины 1942 года рождения обнаружили 28 апреля, личность погибшей установлена. Назначена экспертиза для выяснения точной причины смерти пенсионерки.
В декабре 2022 года рабочий погиб при обустройстве ливневой канализации в Петрозаводске. Во время проведения работ обрушился грунт.