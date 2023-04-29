Реклама
Прямой эфир
Мир
Политолог заявил о желании Варшавы унизить Москву захватом школы при посольстве РФ
Мир
Чешская баржа затонула у берегов Румынии
Мир
На референдуме в Узбекистане введут биометрическую идентификацию личности
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в массовом ДТП под Тулой
Мир
Захарова назвала провокацией захват Варшавой школы при посольстве РФ
Мир
Два человека погибли при столкновении судна с танкером у Филиппин
Мир
В ЕС сообщили о выделении Киеву €1 млрд на экстренное восстановление
Происшествия
Уничтоживший сто строений пожар под Курганом потушен
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Вавассори и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Мир
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Мир
Захваченную школу при посольстве РФ в Варшаве покинули все ее сотрудники
Мир
Политолог назвал мотивы Польши для захвата школы при посольстве РФ
Спорт
Международная федерация дзюдо допустила спортсменов РФ к соревнованиям

Минфин Украины рассказал о бюджетных потребностях страны на 2024 год

Politico: минфин Украины заявил, что бюджетные потребности страны на 2024 год останутся такими же высокими
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что бюджетные потребности страны на 2024 год останутся такими же высокими, как и в текущем году, в связи с продолжающимися экономическими проблемами. Об этом в субботу, 29 апреля, пишет газета Politico.

Издание уточнило, что в 2023 году Евросоюз (ЕС) предоставил Киеву кредиты на сумму в размере €18 млрд с целью помочь заполнить бюджетную дыру, которая оценивается в $3–4 млрд в месяц.

«Что касается возможных потребностей в финансировании на 2024 год, то они также будут огромными. Я думаю, что нам будет непросто резко сократить наши расходы. Конечно, это зависит от военной кампании, но я думаю, что это может быть не меньше €18 млрд, которые мы [имели] в этом году», — сказал Марченко.

Как отметил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, обсуждение ЕС уровня поддержки Украины в следующем году с точки зрения цифр последует после начала обсуждения бюджета самого союза. При этом он подчеркнул, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Киеву с той же приверженностью, что и в последние годы.

ЕС планирует пересмотреть свой бюджет в июне.

Нескромная помощь: сколько денег пойдет на «план Маршалла» для Украины
И сможет ли Запад воспользоваться замороженными российскими активами

Ранее в этот день замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС выделит дополнительный €1 млрд на нужды экстренного восстановления Украины. По оценке ЕК, по состоянию на конец апреля на восстановление украинской экономики потребуется €411 млрд.

25 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз будет делать всё возможное для усиления военной помощи Украине. Он отметил, что в ЕС увеличат объем помощи, а также добавил, что обратится к министрам обороны стран — членов Евросоюза с просьбой ускорить поставки оружия, снарядов и военной техники Киеву.

Совет ЕС 14 марта увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие для Украины. Таким образом, финансовый потолок фонда повысился до €7,979 млрд до 2027 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023