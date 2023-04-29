Минфин Украины рассказал о бюджетных потребностях страны на 2024 год

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что бюджетные потребности страны на 2024 год останутся такими же высокими, как и в текущем году, в связи с продолжающимися экономическими проблемами. Об этом в субботу, 29 апреля, пишет газета Politico.

Издание уточнило, что в 2023 году Евросоюз (ЕС) предоставил Киеву кредиты на сумму в размере €18 млрд с целью помочь заполнить бюджетную дыру, которая оценивается в $3–4 млрд в месяц.

«Что касается возможных потребностей в финансировании на 2024 год, то они также будут огромными. Я думаю, что нам будет непросто резко сократить наши расходы. Конечно, это зависит от военной кампании, но я думаю, что это может быть не меньше €18 млрд, которые мы [имели] в этом году», — сказал Марченко.

Как отметил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, обсуждение ЕС уровня поддержки Украины в следующем году с точки зрения цифр последует после начала обсуждения бюджета самого союза. При этом он подчеркнул, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Киеву с той же приверженностью, что и в последние годы.

ЕС планирует пересмотреть свой бюджет в июне.

Ранее в этот день замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС выделит дополнительный €1 млрд на нужды экстренного восстановления Украины. По оценке ЕК, по состоянию на конец апреля на восстановление украинской экономики потребуется €411 млрд.

25 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз будет делать всё возможное для усиления военной помощи Украине. Он отметил, что в ЕС увеличат объем помощи, а также добавил, что обратится к министрам обороны стран — членов Евросоюза с просьбой ускорить поставки оружия, снарядов и военной техники Киеву.

Совет ЕС 14 марта увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие для Украины. Таким образом, финансовый потолок фонда повысился до €7,979 млрд до 2027 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.