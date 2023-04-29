Два человека погибли при столкновении судна с танкером у Филиппин

Техническое судно MV Hong Hai 189 под флагом Сьерра-Леоне столкнулось с танкером MT Petite Soeur под флагом Маршалловых Островов у берегов филиппинского острова Коррехидор, погибли два человека. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщила береговая охрана Филиппин на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как уточняется, инцидент произошел в пятницу. После столкновения с танкером судно MV Hong Hai 189 перевернулось.

«Согласно данным спасательного судна Heng Da 19, уже спасли 16 из 20 членов экипажа MV Hong Hai 189. Однако в больнице скончался сотрудник береговой охраны Филиппин», — уточняется в сообщении.

Позже в ходе спасательной операции было обнаружено тело китайского моряка с MV Hong Hai 189.

Три человека с MV Hong Hai 189 пропали без вести. Экипаж танкера MT Petite Soeur в составе 21 человека спасен полностью.

В августе 2022 года японский танкер Ryoshin Maru и грузовое судно Shin Hai 99 под флагом Белиза столкнулись у берегов префектуры Вакаяма в западной части японского острова Хонсю. Никто из 14 членов экипажа грузового судна и шести человек на борту танкера не пострадал.