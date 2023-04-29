BMW X6 из свадебного кортежа попал в аварию в Москве
Автомобиль BMW X6 белого цвета из свадебного кортежа попал в аварию в субботу, 29 апреля, на северо-востоке Москвы.
ДТП произошло на Кузьминской улице. Как утверждают очевидцы, водитель автомобиля совершал обгон колонны, не справился с управлением и врезался в машину марки Kia. Затем он вылетел с трассы и «завалился на бок».
По данным «Известий», пострадали два человека.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции.
Ранее в этот день в Москве на Космодамианской набережной произошло ДТП с участием мотоцикла и такси. Байкер погиб на месте, его 14-летний пассажир пострадал и госпитализирован в тяжелом состоянии. Московская прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, такси, выезжая на набережную, не уступило дорогу двигавшемуся мотоциклу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.