РФ попросила ОАЭ проверить имущество Блиновской для компенсации ущерба

Россия направила в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от налогов. Об этом 29 апреля сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, установленное имущество может пойти на погашение ущерба, нанесенного государству противоправными действиями блогера.

Официального подтверждения этому от правоохранительных органов РФ и представителей Блиновской не поступало.

Ранее, 28 апреля, Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня, удовлетворив ходатайство следствия. В Следственном комитете (СК) РФ в этот же день сообщили, что блогер в ходе допроса признала свою вину и раскаялась.

Кроме того, обвиняемая добровольно перечислила необходимый налоговый платеж. Сумма при этом не уточнялась.

27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. По неподтвержденной информации, блогер знала, что против нее намерены возбудить уголовное дело.

После фигурантку и ее мужа доставили на допрос к следователям. Супруг блогера Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса. Мужчина проходит по делу в статусе свидетеля.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

Блогеру было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.