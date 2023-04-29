Микроавтобус с пассажирами загорелся на ходу в Вологодской области
Микроавтобус, перевозивший пассажиров, загорелся на ходу в Вологодской области. Инцидент произошел днем в субботу, 29 апреля, говорится в публикациях очевидцев в социальной сети «ВКонтакте».
Микроавтобус ехал из Череповца в Ботово. Он загорелся во время проезда по Кирилловскому шоссе в Череповце.
Девять пассажиров и водитель эвакуировались из микроавтобуса до приезда спасателей. По предварительной информации, пострадавших нет.
Причину пожара установит дознание, проводится расследование.
В декабре 2022 года в башкирском городе Салават сгорел пассажирский автобус. В момент возгорания в салоне находились 50 пассажиров, они успели эвакуироваться самостоятельно.