Два человека ранены из-за обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Донецк, ранения получили два человека. Об этом сообщил 29 апреля в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, в Петровском районе Донецка ранен мужчина 1989 года. Также пострадала женщина, она госпитализирована, ее личность устанавливается.

В Ленинском районе Донецка также есть пострадавшие, их количество уточняется.

Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, националисты второй день обстреливают Донецк из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Огонь ведется по густонаселенным районам города.

«Ленинский район города Донецка второй день подвергается обстрелам ВСУ», — отметил он.

Корреспондент показал также осколки от снарядов РСЗО HIMARS. Попадания снарядов зафиксированы в частном секторе. В результате ударов разрушены частично или полностью десятки домов.

Также корреспондент показал последствия обстрела ВСУ. Одна из ракет упала в огород частного дома, в результате одна из стен здания полностью разрушена, а на участке образовалась воронка шириной 10 м и глубиной 3 м.

Ранее в субботу сообщалось, что украинские боевики за 20 минут нанесли четыре артиллерийских удара по Донецку снарядами калибра НАТО. Было выпущено 20 снарядов.

Накануне ВСУ также применили РСЗО HIMARS во время обстрела Ворошиловского района Донецка. Были повреждены линия электропередачи (ЛЭП) и 10 частных жилых домов, также один дом был разрушен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.