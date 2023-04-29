Появились кадры с места захвата школы при посольстве России в Варшаве

Опубликовано видео с места захвата польской полицией школы при посольстве России в Варшаве.

На кадрах видно, что представители мэрии и сотрудники полиции буквально окружили учебное заведение. Они выстроились вокруг здания и его ворот.

Ранее в субботу представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

После этого в МИД РФ заявили, что захват школы не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для властей Польши и интересов страны в России.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Польша много лет «ведет себя вызывающе и противоправно». Поведение и действия Варшавы в последние годы можно назвать провокацией, добавила она.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением. Он заверил, что Россия обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, в свою очередь, в беседе с «Известиями» выразил мнение, что захват властями Польши здания школы при российском посольстве обусловлен желанием унизить Москву.

Ранее МИД Польши обращался в компетентные органы госуправления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ». Речь шла о школе при посольстве России в Варшаве, располагающейся на улице Келецкой, и здании на улице Собеского, в котором ранее жили российские дипломаты.