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Уничтоживший сто строений пожар под Курганом потушен

МЧС: потушен пожар в деревне Логоушка Курганской области, где сгорело более 100 построек
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Фото: соцсети
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Сотрудники МЧС потушили пожар в деревне Логоушка Кетовского района Курганской области, в результате которого погиб один человек и сгорело более 100 строений. Об этом 29 апреля сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа Курганской области полностью ликвидирован», — цитирует сообщение спасателей ТАСС.

Кроме того, ликвидировано открытое горение в пригороде Кургана, СНТ «Полянки-2». Сгорели 25 заброшенных строений, отметили в МЧС РФ.

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Накануне в ведомстве рассказали, что в Курганской области потушено свыше половины пожаров, произошедших за минувшие сутки. Остальные были локализованы.

Пожарная обстановка в регионе трудная, но контролируемая, добавили в министерстве.

28 апреля «Известия» показали работу пожарного поезда, который был задействован в борьбе с огнем в Курганской области. Спасатели не только тушили огонь прямо с поезда, вмещающего 180 т воды, но и заправляли с него пожарные машины.

27 апреля в поселке Логоушка сгорели 76 домов и погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе разбора завалов. Причиной возникновения огня специалисты назвали искры от проходящего мимо деревни тепловоза. Это подтвердили и местные жители.

С 27 апреля на территории Кургана из-за лесных пожаров введен режим ЧС.

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