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Суд арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве на Урале
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве на Урале

СК РФ: арестован второй обвиняемый по делу о пожаре в Сосьве Свердловской области
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Фото: ТАСС/МЧС России
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Суд избрал меру пресечения второму фигуранту дела о пожаре в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом сообщила в субботу, 29 апреля, пресс-служба прокуратуры региона.

Речь идет о 29-летнем начальнике местной пилорамы.

«Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 26 июня 2023 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в пресс-службе, мужчина фактически выполнял управленческие функции у индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по обработке древесины на территории поселка. Он обвиняется по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 219 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») и ст. 168 («Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности»).

В этот же день суд арестовал еще одного фигуранта уголовного дела — 40-летнего специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа». Он также заключен под стражу до конца июня.

Накануне обоим фигурантам было предъявлено обвинение. Об их задержании сообщалось 27 апреля.

Пожар в уральском поселке начался 25 апреля. По предварительным данным, загорелись опилки, огонь от которых распространился на постройки. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухостоя. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных.

Согласно данным Следственного комитета России, в результате пожара погибли два человека — мужчина и женщина. Тело второго погибшего обнаружили вечером 26 апреля в одном из домов по улице Ленина.

Как предчувствие: Сосьву проверяли на противопожарную безопасность в начале апреля
В уральском поселке сгорело почти 100 зданий, введен режим ЧС

Всего сгорели 114 жилых домов, кафе-бар и магазин. В результате без крова осталось около 660 человек. Также уничтожена тюремная больница, находившаяся в поселке. Восстановить жилой фонд поселка планируется в течение одного строительного сезона.

Власти региона выделят 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве.

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