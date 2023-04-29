Дональд Трамп спародировал Байдена во время выступления

Трамп спародировал Джо Байдена, который сообщил о выдвижении на новый президентский срок. Экс-глава Белого дома изобразил лидера США немощным стариком, страдающим склерозом, передает телеканал «Известия». Бывший американский президент заявил, что для записи ролика Байдену потребовалось не менее семи дублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.