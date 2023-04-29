В штате Миссисипи загорелся магистральный газопровод из-за удара молнии

Магистральный газопровод загорелся в американском штате Миссисипи из-за удара молнии. По одной из последних версий, причиной пожара могла стать утечка газа, передает телеканал «Известия». Сотрудники аварийной службы перекрыли обе стороны поврежденных клапанов и потушили пожар.

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