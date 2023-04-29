В Киев прибыла делегация из США

Американская делегация прибыла в Киев для подписания инвестиционных документов. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

Дипломат на своей странице в Twitter отметила, что рада приветствовать в украинской столице делегацию из США.

«Ее члены подпишут с [президентом Украины] Владимиром Зеленским договор об инвестициях на $25 млн для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу», — пояснила американский посол.

Она подчеркнула необходимость действовать быстро, чтобы экономика Украины могла «не просто выжить, но и процветать».

Ранее в субботу замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз (ЕС) выделит дополнительный €1 млрд на нужды экстренного восстановления Украины. По оценке ЕК, по состоянию на конец апреля на восстановление украинской экономики потребуется €411 млрд.

Накануне, 28 апреля, сообщалось, что Агентство США по международному развитию через Всемирный банк выделило Украине $1,25 млрд на нужды в сфере здравоохранения, образования и экстренных служб.

В середине апреля стало известно, что Вашингтон направит Украине в сентябре $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка. Тогда же 13 апреля заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон планирует содействовать восстановлению Украины.

В конце марта исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года.