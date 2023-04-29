Момент смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве попал на видео

Момент смертельного ДТП в центре Москвы с участием мотоцикла и такси попал на видео. Кадры в субботу, 29 апреля, опубликовала столичная прокуратура в Telegram-канале.

На кадрах видно, как водитель такси разворачивается и выезжает на проезжую часть. Затем в бок автомобиля врезается мотоцикл, после чего мотоциклиста и его пассажира отбрасывает в сторону.

Инцидент произошел на Космодамианской набережной в районе дома 32-34 ранее в этот день. Мотоциклист погиб на месте, его 14-летний пассажир пострадал и госпитализирован в тяжелом состоянии.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что движение на участке не затруднено. На месте работают оперативные службы города.

Московская прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, такси, выезжая на набережную, не уступил дорогу двигавшемуся мотоциклу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.