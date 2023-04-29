ВСУ нанесли новый удар по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли еще один удар по жилым кварталам Донецка. Об этом 29 апреля сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, ВСУ вели обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

На предоставленных корреспондентом кадрах виден дым над местами прилетов украинских боеприпасов. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в этот день ВСУ за 20 минут нанесли четыре артиллерийских удара по Донецку снарядами калибра НАТО. Под огнем трижды оказался Петровский район города, один раз был обстрелян Киевский район. За 20 минут украинские боевики выпустили 20 снарядов калибра 155 мм.

До этого, 28 апреля, Вооруженные силы Украины применили РСЗО HIMARS во время обстрела Ворошиловского района Донецка. В результате были повреждены линия электропередачи и 10 частных жилых домов, также один дом был разрушен.

Также 28 апреля украинские военные выпустили по центру Донецка две ракеты из реактивной системы залпового огня. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания. Также он сообщил, что в результате попадания снаряда в маршрутное такси в Донецке погибли семь человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.