Карта спецоперации на Украине 29 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар из высокоточного оружия морского базирования по командному составу группировки украинских войск «Херсон». Цель удара достигнута, заявили в военном ведомстве.

Кроме того, на купянском направлении уничтожено более 70 военных ВСУ, на краснолиманском направлении уничтожено до 75 боевиков, на донецком направлении уничтожено 575 военных и наемников, а также два танка, три БМП, две ББМ, 12 автомобилей, две САУ «Акация» и «Гвоздика».

На южнодонецком и запорожском направлениях ликвидировано свыше 85 военных ВСУ и один танк, а на херсонском направлении уничтожено до 20 боевиков, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Также сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 14 беспилотников ВСУ, а также четыре снаряда РСЗО HIMARS.