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В ЕС сообщили о выделении Киеву €1 млрд на экстренное восстановление

Замглавы ЕК Домбровскис: Украина получит дополнительный €1 млрд на экстренное восстановление
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Фото: Global Look Press/James Arthur Gekiere
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Евросоюз (ЕС) выделит дополнительный €1 млрд на нужды экстренного восстановления Украины. Об этом журналистам в субботу, 29 апреля, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС.

«Что касается Украины: Евросоюз привлечет дополнительно €1 млрд для нужд экстренного восстановления, финансовые потребности которого составляют €14 млрд», — подчеркнул он.

По оценке ЕК, по состоянию на конец апреля на восстановление украинской экономики потребуется €411 млрд.

Накануне, 28 апреля, итальянский журналист Марко Травальо негативно оценил проведение конференции по восстановлению Украины в Риме, назвав мероприятие позором. Он призвал страны ЕС остановить поставки вооружений Киеву. По его словам, Европа делит Украину на зоны влияния и продолжит ее уничтожать, пока не будут начаты мирные переговоры.

В конце марта ЕК заявила, что на восстановление Украины после завершения конфликта понадобится €383 млрд. Оценку провели при участии Всемирного банка, ЕК, ООН и украинского кабмина.

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В середине февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидает инвестиций от Германии, Франции и Италии для восстановления страны. По его словам, Украина решила отдать приоритет европейскому рынку.

В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с Домбровскисом восстановление страны. По словам Шмыгаля, на восстановление страны только в 2023 году потребуется $17 млрд.

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