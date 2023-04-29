ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки «Херсон»

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар из высокоточного оружия морского базирования по командному составу группировки украинских войск «Херсон». Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», — сказал он.

По словам представителя Минобороны, удар был нанесен вечером 28 апреля, его цель была достигнута.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что артиллеристы ВС РФ поразили опорный пункт украинских боевиков под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также в субботу начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллерийские подразделения уничтожили три склада боеприпасов и совершили огневые налеты по пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 28 апреля, российские ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска (украинское название — Бахмут) в районе населенного пункта Константиновка, а также подразделения «Иностранного легиона». Также были пресечены попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы с флангов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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