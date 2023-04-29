Один человек погиб и семь пострадали в массовом ДТП под Тулой

Сразу шесть автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Тулой. В результате происшествия один человек погиб и еще семеро пострадали, сообщили в субботу, 29 апреля, в региональном министерстве здравоохранения.

«Один человек скончался до приезда медиков. Пострадали семь человек, в том числе восьмилетний ребенок. Мальчик и еще трое взрослых пострадавших доставлены в ближайшие районные больницы», — сказали ТАСС в минздраве.

В ведомстве добавили, что три человека отказались от госпитализации, им оказали медицинскую помощь на месте.

Массовое ДТП произошло на 193-м км трассы в Веневском районе. В пресс-службе регионального управления МВД уточняли, что столкнулись четыре легковых и два грузовых автомобиля.

Ранее в субботу смертельное ДТП произошло на 72-м км Киевского шоссе в Московской области. В районе Наро-Фоминска водитель «КамАЗа» на светофоре врезался в несколько легковых автомобилей. При столкновении один из автомобилей загорелся. Сообщалось о четверых погибших, среди которых двое детей.